Сергій Разумовський

ПСЖ здобув перемогу над Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів. Основний та додатковий час зустрічі завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися футболісти паризького клубу — 4:3.

Після цієї поразки Арсенал зберіг за собою малоприємне лідерство у спеціальному рейтингу команд, які провели найбільшу кількість матчів у Лізі чемпіонів, але так і не змогли виграти турнір. Про це повідомляє Sport Yahoo!

На цей момент лондонський клуб має у своєму активі 226 матчів у головному єврокубку, однак омріяний трофей команді досі не підкорився. Таким чином, Арсенал продовжує очолювати цей список серед усіх клубів, які ніколи не ставали переможцями Ліги чемпіонів.

Другим у цьому переліку залишається мадридський Атлетико, який провів 192 матчі у турнірі, але також жодного разу не здобув титул. На третій позиції розташувалося київське Динамо, в активі якого 184 поєдинки в Лізі чемпіонів без перемоги в турнірі.

До першої п’ятірки цього рейтингу також входять турецький Галатасарай, який провів 169 матчів, і грецький Олімпіакос із показником 166 зустрічей. Обидва клуби мають солідну історію виступів у єврокубках, однак також залишаються без головного трофея турніру.

Нагадаємо, Ілля Забарний — четвертий українець, який виграв Лігу чемпіонів.