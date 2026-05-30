Забарний — четвертий українець, який виграв Лігу чемпіонів
Раніше володарями трофею ставали Шевченко, тимощук і Лунін
Захисник ПСЖ Ілля Забарний став четвертим українським футболістом, який виграв Лігу чемпіонів. Цей титул він здобув у своєму дебютному сезоні в паризькому клубі, з яким раніше також виграв чемпіонат Франції.
До цього трофей вигравали троє представників України: Андрій Шевченко (Мілан, 2003), анатолій тимощук (Баварія, 2013) та Андрій Лунін (Реал, 2022, 2024).
Загалом у поточному сезоні Ліги чемпіонів Забарний провів сім матчів.