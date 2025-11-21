СК Полтава в стартовому матчі 13 туру УПЛ поступився ЛНЗ. Зустріч в Кропивницькому завершилась з рахунком 0:2.

Гості з Черкас впевнено забрали до скарбнички 3 очки. Головним героєм поєдинку став нігерійський новачок ЛНЗ Проспер, записавши по голу в кожному з таймів.

Спочатку Оба на 31-й хвилині скористався довгою передачею Драмбаєва, протягнув м'яч до штрафного і пробив точнісінько в кут воріт Восконяна

По перерві Проспер вдруге покарав господарів, підібравши м'яч після помилки воротаря, перекинувши м'яч за лінію воріт Полтави.

Найкращий момент Полтава мала наприкінці матчу, проте удар Дорошенка зі штрафного потягнув Паламарчук, провівши черговий сухий матч в складі ЛНЗ.

УПЛ. 13 тур

СК Полтава - ЛНЗ 0:2

Голи: Проспер, 31, 64