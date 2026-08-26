Сергій Разумовський

У четвертому турі Національної ліги U-19 юнацьке Динамо в гостях перемогло Шахтар – 2:1. Матч першого в сезоні «Класичного» відбувся на Арсенал-Арені у Щасливому.

Початок зустрічі виявився обережним і не надто багатим на небезпечні моменти. Першим загострив гру Сафонов, який пробив із лінії штрафного майданчика, але не влучив у ворота. Динамівці відповіли стандартом: після подачі зі штрафного Івасків завдав удару головою, а м’яч влучив у поперечину.

Гості продовжили атаку другим темпом. Андрейко подав із лівого флангу, а Дехтяр сильним ударом пробив повз воротаря та відкрив рахунок – 0:1. Після цього Динамо перехопило ініціативу й організувало кілька небезпечних атак. На ударних позиціях опинялися Люсін, Андрейко, Саване та Буравцов, але захист Шахтаря щоразу встигав ліквідувати загрозу.

Другий гол кияни забили після чергового стандарту. Подача з кутового завершилася скидкою на ближню стійку, де Федоренко виявився найспритнішим і подвоїв перевагу Динамо. Невдовзі Саване міг довести рахунок до розгромного, але йому забракло точності. Шахтар відповів ударами Бицика та Волошка, проте в першому епізоді донеччанин поспішив із завершенням, а в другому надійно зіграв воротар Роєнко.

На початку другого тайму суперники обмінялися атаками, однак без реальної небезпеки. Згодом Шахтар перевів гру на половину поля гостей і почав частіше загрожувати воротам Динамо. Господарі виконали кілька кутових і два небезпечні штрафні удари. Після одного з них м’яч пролетів за кілька сантиметрів над поперечиною. Також киянам довелося витримати серію флангових навісів і прострілів, але команда діяла організовано та не дозволяла супернику скористатися моментами.

На 85-й хвилині після грубого підкату між футболістами спалахнув конфлікт, який переріс у сутичку. У компенсований час Шахтар ледь не зрівняв рахунок: після кутового м’яч двічі влучив у поперечину, а удар Сафонова парирував Роєнко. Зрештою Чорненький таки проштовхнув м’яч у сітку, але гол не зарахували через офсайд.

Динамо втримало перемогу – 2:1. Після фінального свистка представники Шахтаря висловлювали невдоволення рішенням арбітра. Для киян це четверта поспіль перемога над донеччанами в очних матчах цієї вікової категорії.

Національна ліга U-19, четвертий тур

Шахтар – Динамо Київ 1:2

Голи: Трохим, 85 – Дехтяр, 13, Федоренко, 31