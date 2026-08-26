Сергій Разумовський

Брентфорд на виїзді розгромив Бірмінгем у матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги – 6:1. Лондонська команда впевнено контролювала гру та закономірно пробилася до наступного раунду турніру.

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі Брентфорда й уже на шостій хвилині взяв участь у першій результативній атаці. Українець віддав гольову передачу на Каллума Вілсона, який відкрив рахунок у зустрічі.

Ярмолюк провів на полі 48 хвилин, після чого був замінений. Причиною заміни могло стати пошкодження, однак додаткової інформації про стан футболіста поки немає.

Після голу Вілсона бджоли продовжили тиснути на суперника. До перерви Гікі та Коллінз збільшили перевагу гостей, а в другому таймі Брентфорд забив ще три м’ячі. Дамсґор, Ігор Тьяго та Коллінз, який оформив дубль, довели рахунок до розгромного.

Бірмінгем зумів відповісти лише одним голом Грея на 28-й хвилині. У підсумку команда не змогла нав’язати боротьбу представнику Прем’єр-ліги та завершила виступи в Кубку англійської ліги.

Попри нетривалу участь у матчі, Ярмолюк продемонстрував ефективну гру. На рахунку українця один асист, 35 дотиків до м’яча, 26 точних передач із 28 – 93 відсотки, один відбір, шість підбирань, два виграні єдиноборства з трьох, два перехоплення, три втрати м’яча, один удар, п’ять передач у фінальну третину поля та один створений момент. Статистичний портал SofaScore оцінив виступ українського півзахисника в 6,9 бала.

Кубок англійскої ліги. Півфінал, матч-відповідь

Бірмінгем – Брентфорд 1:6

Голи: Грей, 28 – Вілсон, 6, Гікі, 35, Коллінз, 40, 77, Дамсґор, 70, Ігор Тьяго, 73