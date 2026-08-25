Павло Василенко

Сабах із Баку створив неймовірний камбек у матчі-відповіді четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хапоеля з Беер-Шеви.

Азербайджанська команда, зазнавши у першому поєдинку поразки з рахунком 1:2, на своєму полі перемогла з рахунком 5:2 в овертаймах і за сумою двох матчів пройшов Хапоеля.

Таким чином, Сабах уперше в історії вийшов до основного етапу Ліги чемпіонів. До цього азербайджанський клуб провів три єврокубкові кампанії, починаючи із сезону 2023/24, без виходу до основного раунду. Відзначимо, що Сабах був створений у 2017 році.

Азербайджан утретє (і вдруге поспіль) буде представлений в основному етапі Ліги чемпіонів. Раніше таке досягнення мав лише Карабах у сезонах 2017/18 та 2025/26. А для Хапоеля єврокубковий шлях продовжиться в основному етапі Ліги Європи.

Ліга чемпіонів, 4-й раунд кваліфікації

Матч-відповідь

Сабах – Хапоель Беер-Шева – 5:2

Голи: Нвачукву, 38, Рахмоналієв, 74, Муталлімов, 90+4, Мбіна, 101, Мікелс, 115 – Златанович, 10, Мізрахі, 61.

Перший матч – 1:2