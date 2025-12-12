Сергій Разумовський

Донецький Шахтар здобув упевнену перемогу в матчі п'ятого туру загального етапу Ліги конференцій проти Хамрун Спартанс (2:0). Таким чином, після зіграних поєдинків команда набрала 12 очок і посідає друге місце у зведеній таблиці загального етапу. Цей позитивний результат став ключовим з точки зору турнірних перспектив: він офіційно гарантував «гірникам» продовження єврокубкової кампанії щонайменше на стадії плей-оф.

Підопічні Арди Турана вже точно не випадуть із числа 24 найкращих команд, які продовжать боротьбу навесні. Більше того, поточне розташування в таблиці (друге місце) та набрані очки дозволяють говорити про майже забезпечене місце в топ-8. Це, своєю чергою, поліпшує стартові позиції Шахтаря перед жеребкуванням наступних раундів і потенційно дає шанс отримати більш зручного суперника.

Ситуація перед заключним туром виглядає для донеччан досить сприятливо. Нічия в матчі проти хорватської Рієки гарантовано залишить Шахтар у першій вісімці загального заліку. Навіть у разі поразки команда не втратить усі шанси на збереження місця серед топ-8, адже двоє найближчих переслідувачів, Майнц і Самсунспор, зіграють між собою й обов’язково відберуть очки один в одного. Хоча «гірникам», все ж, важливо забезпечити результат насамперед власними силами.

Згідно з календарем турніру, стикові матчі плей-оф Ліги конференцій заплановані на 20 та 27 лютого. Переможці цього етапу вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якої відбудуться 13 та 20 березня. Шахтар уже гарантовано продовжить свою єврокубкову історію в 2026 році, а завдання на останній тур загального етапу – максимально покращити стартові позиції перед весняною частиною змагань.

Нагадаємо, що Динамо, на відміну від Шахтаря, достроково припинило боротьбу за плей-оф. Кияни жодним чином уже не потраплять до топ-24 за підсумками загального етапу.

Усі перипетії навколо матчу загального етапу Ліги конференцій, аналіз і огляд гри – на сторінці події Хамрун Спартанс – Шахтар на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.