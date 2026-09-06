У п'ятому турі української Прем'єр-ліги київське Динамо не перемогло ЛНЗ на стадіоні імені Валерія Лобановського. Матч завершився без голів, а столичний клуб втратив очки у другій грі поспіль.

Після зустрічі з Буковиною тренерський штаб Динамо змінив кілька позицій. До заявки не потрапив капітан Віталій Буяльський, а місце у воротах зайняв Георгій Бущан, який нещодавно повернувся до команди в оренду.

Перший тайм минув у невисокому темпі. У господарів здалеку неточно пробив Бражко, тоді як ЛНЗ двічі створював моменти за участі Твердохліба. Спочатку його удар головою пролетів повз ворота, а згодом захист киян заблокував спробу з близької відстані.

Наприкінці тайму Динамо активізувалося. Після передачі Кабаєва Лонвейк не влучив по м’ячу біля воріт, а на 39-й хвилині господарі змарнували подвійну нагоду: Ярмоленко не зміг точно пробити після прострілу Пономаренка, а Лонвейк із близької дистанції влучив у воротаря.

Після перерви Бущан урятував киян після удару Кузика, а Ледвій парирував спроби Рубчинського та Ярмоленка. На 59-й хвилині Динамо забило: Пономаренко після передачі Ярмоленка обіграв захисника й влучив у кут. Однак VAR зафіксував офсайд у Матвія, і гол скасували.

У кінцівці Динамо продовжувало атакувати, але удар Кабаєва здалеку знову відбив Ледвій. Столичній команді забракло точності в завершенні, тому рахунок залишився нульовим.

Команда поки що Ігоря Костюка набрала сім очок і опустилася нижче п'ятого Епіцентра. ЛНЗ також не зміг кардинально покращити своє становище в таблиці, маючи п'ять балів.

УПЛ, п'ятий тур

Динамо – ЛНЗ 0:0

Динамо: Бущан, Сич (Малиш, 77), Кендзьора, Михавко, Дубінчак, Лонвейк, Бражко, Рубчинський, Ярмоленко (Волошин, 84), Пономаренко, Кабаєв (Герреро, 77).

ЛНЗ: Ледвій, Пасіч, Дайко, Муравський, Драмбаєв, Дідик, Рябов, Якубу, Кузик, Ассінор (Ндіага, 67), Твердохліб (Пастух, 46).

Попередження: Кендзьора 15 – Дайко 45+1, Ндіага 78.