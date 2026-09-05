Денис Сєдашов

Лондонський Тоттенгем, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, зіграв у безгольову нічию проти Ноттінгем Форест (0:0) у матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Український футболіст вийшов на заміну на 74-й хвилині зустрічі, що стало для нього офіційним дебютом у складі лондонського клубу. Окрім того, цей вихід на поле став для Мудрика першим в офіційному матчі з листопада 2024 року.

АПЛ. 3-й тур

Ноттінгем — Тоттенгем 0:0

The points are shared in Nottingham ⏱️ pic.twitter.com/gykJTQAEut — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 5, 2026

У наступному турі 12 вересня Ноттінгем Форест зіграє на виїзді проти Астон Вілли, а Тоттенгем прийматиме Евертон.

Агент Мудрика зробив емоційну заяву після трансферу українця до Тоттенгема.