Тоттенгем у дебютному матчі Мудрика зіграв внічию з Ноттінгемом Форест
Українець вийшов на поле на 74-й хвилині
Лондонський Тоттенгем, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, зіграв у безгольову нічию проти Ноттінгем Форест (0:0) у матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Український футболіст вийшов на заміну на 74-й хвилині зустрічі, що стало для нього офіційним дебютом у складі лондонського клубу. Окрім того, цей вихід на поле став для Мудрика першим в офіційному матчі з листопада 2024 року.
АПЛ. 3-й тур
Ноттінгем — Тоттенгем 0:0
У наступному турі 12 вересня Ноттінгем Форест зіграє на виїзді проти Астон Вілли, а Тоттенгем прийматиме Евертон.
Агент Мудрика зробив емоційну заяву після трансферу українця до Тоттенгема.
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