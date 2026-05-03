У 26-му турі чемпіонату України з футболу 3-го травня відбудеться Класичне між Динамо та Шахтарем. Початок гри о 18:00 за київським часом. Кияни посідають четверте місце з 47 очками, тоді як Шахтар лідирує в таблиці й випереджає найближчого переслідувача ЛНЗ на сім балів.

Динамо підходить до матчу з контрастною статистикою: команда демонструє високу результативність у нападі, але має проблеми в обороні. У середньому кияни забивають 2,3 гола за гру, водночас у десяти останніх матчах пропустили 11 м’ячів. Остання перемога над Кривбасом з рахунком 6:5 стала відображенням поточної форми команди. Втрати ключових захисників і опорників призвели до того, що сухими залишаються лише 40% матчів, а квітневі поразки від Карпат і Металіста 1925 підтвердили вразливість проти організованих суперників. Останні три перемоги над Кривбасом, Буковиною та Зорею принесли киянам 12 забитих м’ячів, однак проблеми з балансом між лініями залишаються.

Шахтар підходить до гри в статусі лідера, але після виснажливого єврокубкового матчу проти Крістал Пелес, у якому команда програла 1:3. Попри це, статистика в УПЛ залишається позитивною – сім перемог у десяти останніх матчах і середня результативність 2,1 гола за гру. Проте щільний графік і перельоти можуть вплинути на свіжість ключових виконавців, що змусить команду діяти прагматичніше.

У п’яти останніх очних матчах суперники здобули по одній перемозі, а в першому колі Шахтар виграв 3:1. Важливо, що команди забивали в усіх п’яти попередніх зустрічах.

