Динамо з вилученням Попова обіграло чемпіона європейського чемпіонату
Біло-сині провели черговий спаринг
13 хвилин тому
Фото - ФК Динамо
Динамо завдало поразки грузинській Іберії 1999 у контрольному поєдинку. Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь київської команди.
Наприкінці першого тайму у складі киян червону картку отримав Денис Попов. За домовленістю клубів була проведена заміна і замість досвідченого захисника вийшов Владислав Захарченко.
Відзначимо, що Іберія 1999 у минулому сезоні виграла чемпіонат Грузії.
Контрольний матч
Динамо– Іберія 1999 – 2:0
Голи: Бражко, 58; Пономаренко, 68.
