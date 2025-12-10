Динамо з Ярмоленком, Бленуце, Буртником та іншими прилетіло в Італію
Біло-сині завтра зіграють поєдинок у єврокубках
близько 2 годин тому
Фото - ФК Динамо
Делегація київського Динамо в середу дісталася Італії, де уже завтра у Флоренції проведе матч 5-го туру основного етапу Ліги конференцій проти Фіорентини.
Виїхавши з Києва в понеділок, біло-сині зупинилися в Любліні, звідки сьогодні вилетіли до Флоренції.
У поєдинку тренерський штаб Динамо розраховує на 23 футболістів, повідомляє клубна пресслужба.
- Воротарі: Нещерет, Ігнатенко, Моргун.
- Захисники: Караваєв, Дубінчак, Тимчик, Михавко, Вівчаренко, Біловар, Захарченко, Тіаре, Буртник.
- Півзахисники: Ярмоленко, Шапаренко, Кабаєв, Піхальонок, Рубчинський, Яцик, Волошин, Михайленко, Огундана.
- Нападники: Герреро, Бленуце.
Матч Фіорентина – Динамо відбудеться в четвер, 11 грудня, на стадіоні «Артеміо Франків», початок – о 19:45 за київським часом.
