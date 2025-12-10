Головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі напередодні матчу 5-го туру Ліги конференцій проти київського Динамо поспілкувався з представниками ЗМІ.

«Для нас важлива кожна гра. Завтра потрібен результат, який поверне впевненість і підніме моральний стан. Головне – не шукати винних, а триматися разом.

Будемо грати на перемогу. Це може стати поштовхом. Хто вийде на поле – має довести, що заслуговує грати.

В останньому матчі ми торкнулися дна. Хлопцям треба зробити крок назад, щоб з’явилися якості.

Госенс не зіграє через дискомфорт. Фацціні має проблему з гомілкостопом, сподіваюся, він повернеться до гри з Вероною. Фаджолі також нам не допоможе», – цитує Ванолі видання Calcionews24.