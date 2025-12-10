Тренер Фіорентини: «У матчі проти Динамо гратимемо на перемогу»
Фахівець висловився про найближчий поєдинок команди
19 хвилин тому
Головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі напередодні матчу 5-го туру Ліги конференцій проти київського Динамо поспілкувався з представниками ЗМІ.
«Для нас важлива кожна гра. Завтра потрібен результат, який поверне впевненість і підніме моральний стан. Головне – не шукати винних, а триматися разом.
Будемо грати на перемогу. Це може стати поштовхом. Хто вийде на поле – має довести, що заслуговує грати.
В останньому матчі ми торкнулися дна. Хлопцям треба зробити крок назад, щоб з’явилися якості.
Госенс не зіграє через дискомфорт. Фацціні має проблему з гомілкостопом, сподіваюся, він повернеться до гри з Вероною. Фаджолі також нам не допоможе», – цитує Ванолі видання Calcionews24.
Матч Фіорентина – Динамо пройде 11 грудня і розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Динамо наразі посідає 27-ме місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, маючи три набрані очки.
Фіорентина йде на 17-й позиції з шістьма очками в активі.