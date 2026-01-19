На старті зимових тренувальних зборів у Туреччині футболісти Динамо традиційно пройшли тест йо-йо, який визначає рівень фізичної витривалості. Як і рік тому, найкращий результат у команді продемонстрував півзахисник Микола Михайленко.

Півзахисник описав своє досягнення у коментарі клубній пресслужбі киян:

- Минулої зими ти також виграв у тесті «йо-йо». Виходить, що тримаєш планку.

- Тут немає такого, що ти виграв цей тест. Просто кожен біжить стільки, скільки він може. Для мене найголовніше не те, що я когось переміг (це взагалі неважливо), а те, що я цього року побив свій результат. Це значить, що я десь став кращим. Я задоволений тим, що став кращим, ніж був.

- Був хтось, хто тебе здивував під час цього тесту? Максим Коробов з тобою боровся до останнього.

- Не скажу, що він здивував. Він теж міцний хлопець. Якщо він теж стільки пробіг, то це досить хороший результат. Значить, він теж досить витривалий. Я не скажу, що він здивував, він просто молодець.

Також про Динамо висловився тренер польської Корони — майбутнього суперника київського клубу на турецькому зборі.