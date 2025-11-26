Динамо зіграло перший матч третього раунду Шляху чемпіонів Юнацької Ліги УЄФА
Долю поєдинку вирішив один м’яч
Фото - ФК Динамо
Київське Динамо U-19 у польській Стальовій Волі зіграло перший матч третього раунду плей-оф Юнацької ліги УЄФА (Шлях чемпіонів) з однолітками з шотландського Хіберніана. Поєдинок завершився перемогою біло-синіх з мінімальним рахунком – 1:0.
Єдиний м’яч на 56-й хвилині забив захисник киян Владислав Захарченко.
Матч-відповідь команд пройде на домашньому полі Хіберніана. Поєдинок відбудеться 10 грудня о 21:00 за київським часом.
Юнацька ліга УЄФА. Шлях чемпіонів, третій раунд
Перший матч
Динамо U-19 – Хіберніан U-19 – 1:0
Гол: Захарченко, 56.