Павло Василенко

Поєдинок четвертого туру основного етапу Ліги конференцій між кіпрською Омонією та Динамо обслужить болгарська бригада арбітрів на чолі з Радославом Гідженовим.

На лініях працюватимуть Мирослав Максимов і Петар Мітрев, четвертий суддя – Волен Чінков. За систему VAR відповідатимуть Нікола Попов та Дімітар Дімітров (всі з Болгарії).

Матч Омонія – Динамо відбудеться у четвер, 27 листопада. Початок гри у Нікосії о 19:45 за київським часом.