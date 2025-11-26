У четвер, 27 листопада, відбудеться матч четвертого туру Ліги конференцій між кіпрською Омонією та київським Динамо. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Український журналіст Ігор Бурбас повідомив, що одразу чотири футболісти «біло-синіх» не візьмуть участь у поєдинку. У лазареті знаходяться вінгер Андрій Ярмоленко та захисник Крістіан Біловар, а також не зможуть вийти на поле півзахисники Володимир Бражко та Микола Шапаренко.

Команда Олександра Шовковського після трьох набраних очок займає 24 місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, тоді як Омонія з двома балами розташовується на 29-й позиції.

У минулому турі Динамо розгромило боснійський Зрінскі з рахунком 6:0, а кіпрський клуб зіграв унічию зі швейцарською Лозанною – 1:1.