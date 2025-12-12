Сергій Разумовський

УЄФА сьогодні, 12 грудня, оновив таблицю клубних коефіцієнтів. Про це повідомила пресслужба Європейської футбольної спілки.

Україна зберегла за собою 25-ту позицію в рейтингу. У поточному сезоні українські клуби за підсумками виступів у кваліфікаційних раундах єврокубків та п’яти турів загального етапу Ліги конференцій набрали 5,250 бала. Цей показник є одним із найкращих за останні п’ять сезонів і лише трохи не дотягує до максимального результату в 5,700 бала.

У нинішньому розіграші Ліги конференцій Україну на загальному етапі представляють Шахтар і Динамо. Олександрія та Полісся завершили свою єврокубкову кампанію ще на етапі кваліфікації, не зумівши пробитися до групового раунду. У матчах п’ятого туру, що відбулися 11 грудня, Шахтар здобув перемогу над мальтійським Хамрун Спартанс з рахунком 2:0, тоді як Динамо поступилося італійській Фіорентині 1:2. Саме ці результати також були враховані в оновленому рейтингу.

Загальний коефіцієнт асоціації розраховується на основі виступів усіх клубів країни в єврокубках протягом п’яти останніх сезонів. У діапазоні з 21-го по 28-ме місця країни розташувалися в такому порядку: Хорватія (25,375), Румунія (25,000), Угорщина (24,875), Сербія (23,875), Україна (22,850), Азербайджан (22,250), Словенія (22,218), Словаччина (21,875). Ці позиції визначають кількість представників кожної асоціації в єврокубках та стадії, з яких вони стартуватимуть у майбутніх сезонах.

