В Оболоні відреагували на скасування матчу з Олександрією: «Ні про яке перегравання йти мова не може»
Керівник «пивоварів» зробив чітку заяву
близько 2 годин тому
Генеральний директор Оболоні Олександр Різниченко в інтерв'ю порталу UA-Футбол прокоментував ситуацію щодо скасування матчу 17-го туру УПЛ з Олександрією.
«Це не форс-мажорні обставини. Місяць тому Кітаєв запевнив президента УПЛ Євгена Дикого відносно того, що вони підготують свій стадіон до першого матчу 2026 рок. Делегат матчу, головний арбітр прийняли рішення, що проводити матч на такому полі неможливо, так як воно є травмонебезпечне для футболістів обох команд. Я так розумію, що буде засідання КДК УАФ, на якому і буде прийнято кінцеве рішення, але ні про яке перегравання йти мова не може».
Після 16 турів Олександрія має 11 залікових пунктів у активі та посідає передостанній, 15 щабель. Оболонь з 17 очками розмістилась на 12 місці.