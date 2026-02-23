Поєдинок 17 туру чемпіонату України між Олександрією та київською Оболонню не відбудеться. Старт поєдинку мав бути о 13:00, але головний рефері зустрічі Володимир Новохатній провів ретельну перевірку ігрового покриття та ухвалив відповідне рішення. Про ситуацію навколо скасування гри розповів репортер УПЛ ТБ.

Перед остаточним вердиктом відбулася нарада за участю арбітра, делегата Олега Базая та керманичів обох команд — Кирила Нестеренка та Олександра Антоненка. Позиції тренерів щодо готовності поля суттєво розійшлися.

На думку тренера Олександрії Кирила Нестеренка сьогодні все ж таки можна було провести матч в Олександрії оскільки у місті плюсова температура, і тому поле потроху могло зігрітися.

Натомість наставник столичного клубу Олександр Антоненко виступив із різкою критикою ідеї грати за таких умов. Його головним аргументом стала безпека футболістів, адже велика ймовірність травматизму.

Після інспекції та вислуховування сторін Володимир Новохатній офіційно скасував проведення матчу. Подальша доля зустрічі буде визначена Дирекцією УПЛ пізніше.