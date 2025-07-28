Джака повертається до Англійської Прем'єр-ліги, він стане одноклубником українців
Футболіст змінить команду
близько 3 годин тому
Граніт Джака залишає Баєр Леверкузен. Швейцарський гравець вирішив повернутися до Англійської Прем'єр-ліги.
Джака вже кілька тижнів подумував про звільнення з Баєра. Досвідченим півзахисником цікавилися Мілан та саудівський клуб Неом. Проте 32-річний футболіст вирішив продовжити кар'єру в іншому клубі.
Швейцарський гравець гратиме за Сандерленд. Інсайдер Фабриціо Романо повідомив, що трансфер гравця до клубу Англійської Прем'єр-ліги вже підтверджено.
Баєр отримає 20 мільйонів євро від продажу Джаки. Гравець перебуватиме у новому клубі до середини 2027 року.
Підписання Джаки є ще одним важливим кроком для Сандерленда. Раніше клуб, який нещодавно вийшов у вищий дивізіон Англії, віддавав пріоритет молодим гравцям, заплативши загалом понад 100 мільйонів євро.
Додамо, що на контрактах у Сандерленді наразі знаходяться два українці: 26-річний форвард Назарій Русин і 20-річний вінгер Тимур Тутєров.