Павло Василенко

Граніт Джака залишає Баєр Леверкузен. Швейцарський гравець вирішив повернутися до Англійської Прем'єр-ліги.

Джака вже кілька тижнів подумував про звільнення з Баєра. Досвідченим півзахисником цікавилися Мілан та саудівський клуб Неом. Проте 32-річний футболіст вирішив продовжити кар'єру в іншому клубі.

Швейцарський гравець гратиме за Сандерленд. Інсайдер Фабриціо Романо повідомив, що трансфер гравця до клубу Англійської Прем'єр-ліги вже підтверджено.

Баєр отримає 20 мільйонів євро від продажу Джаки. Гравець перебуватиме у новому клубі до середини 2027 року.

Підписання Джаки є ще одним важливим кроком для Сандерленда. Раніше клуб, який нещодавно вийшов у вищий дивізіон Англії, віддавав пріоритет молодим гравцям, заплативши загалом понад 100 мільйонів євро.

Додамо, що на контрактах у Сандерленді наразі знаходяться два українці: 26-річний форвард Назарій Русин і 20-річний вінгер Тимур Тутєров.