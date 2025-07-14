Павло Василенко

Півзахисник Баєра Граніт Джака став метою клубу Неом – новачка Прем'єр-ліги Саудівської Аравії

Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомив, що Джака вже погодив умови контракту зі своїм потенційним роботодавцем, за яким він отримуватиме 10 мільйонів євро на рік.

Переговори між клубами продовжуються, але угоди поки що не досягнуто. У понеділок увечері Джака має вилетіти до Ріо-де-Жанейро, де Баєр готується до наступного сезону.

Фенербахче також слідкує за ситуацією зі швейцарським гравцем. Турки сподіваються, що трансфер Джаки у Неом не відбудеться. Тоді вони розпочнуть боротьбу.

Баєр очікує повна трансформація, якщо швейцарський півзахисник буде проданий. Цього літа леверкузенський клуб уже залишили Флоріан Вірц, Джонатан Та та Жеремі Фрімпонг. Також відбулася зміна тренера: Хабі Алонсо замінив Ерік тен Хаг.