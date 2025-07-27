Тренер Сандерленда відреагував на чутки про інтерес до Різника
Режис Ле Брі вважає, що команді потрібен воротар
близько 1 години тому
Французький наставник Сандерленда Режис Ле Брі висловився з приводу чуток, які пов'язані з інтересом до українського воротаря донецького Шахтаря Дмитра Різника.
«Я думаю, що нам, ймовірно, все ще потрібно підписати воротаря. Ринок все ще відкритий, хоча він непередбачуваний, і так завжди буває.
На даний момент ми зосереджені на тому складі, який у нас є – так завжди буває – але, звичайно, ми також будемо намагатися посилити команду. Ми не знаємо, коли і як саме, але за лаштунками ведеться активна робота», – сказав Режис Ле Брі для The Northern Echo.
Угода Різника з Шахтарем діє до кінця 2027 року, а його ринкова вартість, за даними порталу Transfermarkt, становить сім мільйонів євро.
У поточному розіграші Ліги Європи українець уже встиг вийти на поле у трьох кваліфікаційних матчах, двічі зберігши ворота у недоторканності та пропустивши лише два м'ячі.