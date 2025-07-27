Французький наставник Сандерленда Режис Ле Брі висловився з приводу чуток, які пов'язані з інтересом до українського воротаря донецького Шахтаря Дмитра Різника.

«Я думаю, що нам, ймовірно, все ще потрібно підписати воротаря. Ринок все ще відкритий, хоча він непередбачуваний, і так завжди буває.

На даний момент ми зосереджені на тому складі, який у нас є – так завжди буває – але, звичайно, ми також будемо намагатися посилити команду. Ми не знаємо, коли і як саме, але за лаштунками ведеться активна робота», – сказав Режис Ле Брі для The Northern Echo.