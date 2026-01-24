Сергій Разумовський

Дженоа офіційно підтвердила перехід атакувального півзахисника Роми Томмазо Бальданці. Як повідомляє пресслужба генуезького клубу, 22-річний італієць приєднався до команди на правах оренди та має допомогти посилити середню лінію у другій частині сезону.

Орендна угода розрахована до кінця поточної кампанії та містить опцію викупу контракту гравця. Фінансові умови сторони не розкривають. У Дженоа Бальданці виступатиме під 8-м номером, що зазвичай пов’язують із роллю футболіста, який активно бере участь у переході з оборони в атаку та створенні моментів у фінальній третині поля.

Бальданці став гравцем Роми у лютому 2024 року: римляни придбали його в Емполі за 10 млн євро. У нинішньому сезоні він провів 10 матчів і відзначився одним забитим м’ячем, однак стабільної ігрової практики на постійній основі в столиці не отримував, що й могло стати однією з причин переходу в інший клуб.

У Дженоа новачок потенційно може створити додаткову конкуренцію в лінії півзахисту, зокрема для українця Руслана Маліновського. У цій кампанії Маліновський зіграв 20 матчів на клубному рівні, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

Також 23 січня Дженоа оголосила про підписання захисника.