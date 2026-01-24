Сергій Разумовський

Дженоа офіційно оголосила про перехід 20-річного шведського центрального захисника Нільса Сеттерстрема. Як повідомляє пресслужба клубу, футболіст приєднався до генуезців на правах оренди з Шеффілд Юнайтед, а його угода діятиме до завершення поточного сезону.

Договір між сторонами містить опцію викупу, тож у разі вдалої адаптації та стабільної гри в Серії А Дженоа зможе оформити повноцінний трансфер оборонця. У новій команді Сеттерстрем гратиме під 13-м номером. Очікується, що він розширить варіанти для тренерського штабу в центрі захисту та додасть конкуренції на цій позиції в другій частині кампанії.

У нинішньому сезоні Сеттерстрем уже встиг отримати міжнародну практику: він провів два матчі за Мальме у кваліфікації Ліги чемпіонів. Саме цей досвід і молодий вік роблять його перспективним активом для клубу, який прагне посилити склад без надмірних витрат під час трансферного вікна.

На тлі цього підписання Дженоа продовжує вирішувати турнірні завдання в чемпіонаті Італії. Після 21 туру команда має 20 очок і займає 16-те місце в таблиці Серії А. Відрив від зони вильоту залишається невеликим — лише три бали, тому кожне кадрове підсилення може стати важливим у боротьбі за стабільність результатів і збереження місця в елітному дивізіоні.

