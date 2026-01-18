Дженоа разом з Малиновським зіграло внічию з Пармою
Команди не забили жодного м’яча
31 хвилину тому
Руслан Малиновський/фото: Дженоа
Руслан Малиновський вийшов на поле в матчі 21 туру італійської Серії А, в якому Дженоа на виїзді протистояла Пармі. Зустріч пройшла 18 січня на арені Енніо Тардіні та завершилася нульовою нічиєю – 0:0.
Український півзахисник з'явився у стартовому складі гостей та активно діяв у центрі поля. Малиновський відіграв 72 хвилини, після чого був замінений на бразильського атакувального гравця Жуніора Месіаса.
Цього сезону хавбек збірної України провів за Дженоа 20 поєдинків у всіх змаганнях. На його рахунку два забиті м'ячі та три гольові передачі.
Серія А, 21-й тур
Парма – Дженоа – 0:0