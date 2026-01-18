Руслан Малиновський вийшов на поле в матчі 21 туру італійської Серії А, в якому Дженоа на виїзді протистояла Пармі. Зустріч пройшла 18 січня на арені Енніо Тардіні та завершилася нульовою нічиєю – 0:0.

Український півзахисник з'явився у стартовому складі гостей та активно діяв у центрі поля. Малиновський відіграв 72 хвилини, після чого був замінений на бразильського атакувального гравця Жуніора Месіаса.

Цього сезону хавбек збірної України провів за Дженоа 20 поєдинків у всіх змаганнях. На його рахунку два забиті м'ячі та три гольові передачі.

Серія А, 21-й тур

Парма – Дженоа – 0:0