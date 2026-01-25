Павло Василенко

У матчі 22-го туру Серії А Дженоа на своєму полі перемогла Болонью з рахунком 3:2.

Український півзахисник господарів Руслан Малиновський вийшов на поле на 55-й хвилині, замінивши Джеффа Екатора при рахунку 0:2, але скоротив відставання вже через 7 хвилин, завдавши неймовірного пострілу зі штрафного. Для Руслана цей гол став вже третім у поточному сезоні Серії А при трьох результативних передачах.

У підсумку Дженоа забила ще двічі і влаштувала камбек з перемогою 3:2.

Наразі команда займає 13-те місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 23 бали. Болонья – восьма з 30 очками.

Серія А, 22-й тур

Дженоа – Болонья

Голи: Малиновський, 62, Екубан, 78, Мессіас, 90+1 – Фергюсон, 35, Отоа, 47 (автогол).

Сассуоло – Кремонезе – 1:0

Гол: Фадера, 3.

Аталанта – Парма – 4:0

Голи: Скамакка, 15 (пенальті), де Рон, 24, Распадорі, 73, Крстович, 90+2.