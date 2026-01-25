Сергій Разумовський

Дженоа вивчає можливість підписання форварда Бетиса Седріка Бакамбу. Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо, зазначаючи, що генуезці після вже здійснених підсилень не збираються зупинятися й продовжують шукати варіанти для розширення атакувальної лінії.

Після переходів Томмазо Бальданці та Нільса Сеттерстрема грифони хочуть додати ще одного гравця попереду, аби мати більше варіативності у грі в останній третині поля. За інформацією джерела, одним із кандидатів у цей список потрапив 34-річний нападник збірної ДР Конго Бакамбу, який наразі виступає за Бетіс.

Аргумент на користь досвідченого форварда – його результативність у єврокубках. Минулого сезону Бакамбу став одним із найкращих бомбардирів Ліги конференцій, забивши шість м’ячів. Більше за нього відзначився лише нападник Ягеллонії Афіміку Пулулу, який завершив турнір із вісьмома голами та, за чутками, паралельно веде перемовини з київським Динамо.

У поточному сезоні Бакамбу має статистику 2 голи та 2 асисти у 15 матчах за клуб. Для Дженоа це може бути варіант швидкого підсилення без потреби у тривалій адаптації: конголезець має великий досвід виступів у різних лігах і командах, а також звик до вимог футболу на високому рівні.

Кар’єрний шлях форварда справді насичений. До переходу в Бетіс він встиг пограти за Галатасарай (2 голи у 12 матчах), Олімпіакос (18 голів і 2 асисти у 37 зустрічах), Марсель (4 голи і 2 результативні передачі у 24 матчах), Бейцзін Гоань (51 гол і 15 асистів у 78 іграх), Вільярреал (48 голів і 4 асисти у 105 матчах), Бурсаспор (21 гол у 40 поєдинках) та Сошо (21 гол і 4 асисти у 107 матчах).

