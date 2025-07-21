22-річний захисник збірної України та англійського Борнмута Ілля Забарний потрапив у сферу інтересів кількох провідних клубів Європи.

За даними The Spurs Planet, Тоттенхем активно веде переговори щодо можливого трансферу українського центрбека. Однак лондонцям буде непросто отримати гравця, адже незважаючи на тимчасове затишшя в переговорах, головним претендентом на Забарного, як і раніше, залишається ПСЖ.

Минулого сезону Забарний взяв участь у 39 матчах за Борнмут у всіх змаганнях та записав на свій рахунок одну результативну передачу. Його контракт з англійським клубом розрахований до літа 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість захисника в 42 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Забарний з дружиною відвідали суперпоєдинок Усика проти Дюбуа.