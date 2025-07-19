Інтерес до українського захисника Борнмута Іллі Забарного продовжує набирати обертів, а боротьба за його підписання стає все більш напруженою.

Головним претендентом на 22-річного гравця, як і раніше, залишається ПСЖ. Тим не менш, французький клуб поки не готовий задовольнити фінансові вимоги англійців, адже Борнмут оцінює трансфер у 70 мільйонів євро.

У гонку за талановитого центрбека також вступив Тоттенхем. Лондонська команда готова викласти потрібну суму, проте перед нею стоїть нове завдання, адже треба переконати самого футболіста вибрати їхній проект.

Як повідомляє TBR Football, незважаючи на серйозний інтерес з боку «шпор», Забарний налаштований виключно на перехід у стан чемпіона Франції. З ПСЖ у нього вже узгоджено особисті умови.

Минулого сезону Ілля провів 39 матчів за Борнмут, відзначившись однією результативною передачею. Його контракт із англійським клубом розрахований до літа 2029 року, а ринкова вартість, за версією Transfermarkt, становить 42 мільйони євро.