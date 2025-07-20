Захисник англійського Борнмута та національної збірної України Ілля Забарний разом зі своєю дружиною Ангеліною відвідали гучний боксерський вечір у Лондоні, головною подією якого став бій Олександра Усика проти Деніеля Дюбуа.

Ангеліна Забарна поділилася фото та відео з вечора на своїй сторінці в Instagram, показавши атмосферу великого спортивного свята.

У підписі до публікації вона зворушливо відреагувала на перемогу Усика нокаутом у п’ятому раунді:

– Неповторні емоції, неймовірна гордість.