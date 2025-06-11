Металіст 1925 хоче придбати гравця збірної України
Інсайдер повідомив суму можливого трансферу
28 хвилин тому
Харківський Металіст 1925 зробив пропозицію ФК Олександрія щодо трансферу захисника і дебютанта національної збірної України Олександра Мартинюка.
«За свіжою інформацією, клуб звернувся до футболіста, якого вони хотіли отримати ще взимку. За інформацією з моїх джерел, буквально вчора Металіст 1925 зробив пропозицію Олександрії щодо Мартинюка, вже дебютанта збірної. Йдеться про суму у 1,5 млн євро», – розповів журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.
Раніше повідомлялося, що Полісся також зацікавлене у придбанні українського захисника.
Мартинюк у сезоні 2024/25 провів 30 матчів за Олександрію в усіх турнірах, віддавши дві результативні передачі.
Контракт 23-річного футболіста з клубом чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює вартість захисника у два мільйони євро.