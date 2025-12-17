Павло Василенко

Розкрито умови контракту нового головного тренера Ігоря Костюка з київським Динамо. Він був призначений повноцінним наставником команди 17 грудня рішенням президента клубу Ігоря Суркіса.

Між керівництвом клубу і новим наставником існує угода про те, що він працює на своїй посаді як мінімум до завершення поточного сезону. Подальша доля фахівця буде залежати від результатів під його керівництвом, а рішення про продовження співпраці буде прийматися влітку. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі Динамо займає четверту позицію в чемпіонаті з 26 очками в 16 матчах.

18 грудня о 22:00 за київським часом команда Костюка зіграє з вірменським клубом Ноа в заключному турі основного етапу Ліги конференцій. Київський колектив вже втратив шанси на вихід до плей-оф турніру.