Динамо на останній матч Ліги конференцій повезе новий головний тренер
Костюк переконав братів Суркісів
близько 1 години тому
Президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що Ігор Костюк призначений повноцінним головним тренером першої команди. Його слова наводить пресслужба клубу.
Ігор Володимирович - талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах.
Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців.
Протягом роботи в клубі Костюк довів свій професіоналізм та високу кваліфікацію, добре проявив себе у якості виконувача обовʼязків головного тренера у вкрай складний для команди період.
Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Володимировичу і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі, - повідомив Суркіс.
Костюк після звільнення Олександра Шовковського став біля керма першої команди Динамо з приставкою «в.о.». Під його керівництвом біло-сині провели чотири поєдинки: 2 перемоги, 2 поразки.
51-річний фахівець свій перший матч в новому статусі проведе 18 грудня проти Ноа в Лізі конференцій.