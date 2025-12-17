Президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що Ігор Костюк призначений повноцінним головним тренером першої команди. Його слова наводить пресслужба клубу.

Ігор Володимирович - талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах.

Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців.

Протягом роботи в клубі Костюк довів свій професіоналізм та високу кваліфікацію, добре проявив себе у якості виконувача обовʼязків головного тренера у вкрай складний для команди період.

Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Володимировичу і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі, - повідомив Суркіс.