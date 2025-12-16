У четвер, 17 грудня, українські клуби проведуть свої матчі в межах шостого туру основного етапу Ліги конференцій. Донецький Шахтар зіграє проти хорватської Рієки, а київське Динамо зустрінеться з вірменським Ноа. Обидва поєдинки відбудуться на нейтральних стадіонах у Польщі та розпочнуться одночасно.

Шахтар – Рієка

Матч буде зіграно на міському стадіоні імені Хенрика Реймана (Краків, Польща).

Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та телеканалі Футбол Перший.

Для перегляду необхідна активна передплата Оптимальна, Спорт, Максимальна або MEGOPACK XL.

До очного протистояння Шахтар та Рієка підходять маючи 12 та вісім залікових пунктів й посідаючи другий та 14-й щаблі у турнірній таблиці Ліги конференцій відповідно.

Динамо – Ноа

Поєдинок відбудеться на стадіоні Мотор Люблін Арена (Люблін, Польща).

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу покаже медіасервіс MEGOGO та телеканал Футбол Перший.

Для перегляду необхідна активна передплата Оптимальна, Спорт, Максимальна або MEGOPACK XL.

До очного протистояння Динамо та Ноа підходять, маючи три та вісім залікових пунктів відповідно, посідаючи 28-ме та 17-те місця в турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій.