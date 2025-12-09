Сергій Разумовський

Тренерський штаб Ігоря Костюка в Динамо вже повністю сформований, і тепер остаточно відомо, хто допомагатиме виконувачу обов’язків головного тренера киян у заключних матчах року. Саме з цим штабом перша команда завершить 2025‑й в поєдинках чемпіонату та єврокубків.

Водночас відкритим лишається питання із тренером юнацької команди U‑19. До свого підвищення саме цю посаду обіймав Костюк, тож наразі у структурі клубу виникла тимчасова кадрова невизначеність. Як повідомляє ТаТоТаке, Динамо не поспішає з призначенням нового наставника для юнаків.

За інформацією джерела, рішення щодо головного тренера Динамо U‑19 керівництво ухвалюватиме вже після завершення першої частини сезону. Вибір безпосередньо залежатиме від подальшої долі самого Костюка – чи залишиться він біля керма першої команди, чи повернеться до роботи з юнацьким колективом. Наразі цю посаду обіймає один із колишніх помічників Костюка Павло Чередніченко.

Тим часом Динамо U‑19 продовжує показувати високі результати. Нещодавно юнацька команда столичного клубу досягла важливого історичного рубежу, забивши тисячний гол у чемпіонаті України U‑19. У поточному розіграші Національної ліги U‑19 кияни продовжують боротьбу за чемпіонство: після зіграних турів у їхньому активі 38 очок, і команда перебуває в групі лідерів. Від Шахтаря Динамо відстає лише на один бал, при цьому донецький клуб має матч у запасі, що додатково загострює інтригу в юнацькій першості.