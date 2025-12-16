Джерело повідомило, хто залишить ЛНЗ цієї зими
Черкаський клуб планує зимові трансфери
близько 1 години тому
Фото - ФК ЛНЗ
ЛНЗ визначився з футболістами, які залишать команду під час зимового трансферного вікна. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.
Черкаський клуб на правах вільних агентів залишать захисник Олександр Каплієнко та півзахисник Артур Авагімян. Оборонець Ярослав Кісіль вирушить в оренду до одного з клубів УПЛ.
Центральний захисник Іван Єрмачков також залишить черкаську команду.
ЛНЗ набрав 35 балів і за додатковими показниками обійшов Шахтар у боротьбі за перше місце в турнірній таблиці УПЛ.
Поділитись