Павло Василенко

ЛНЗ визначився з футболістами, які залишать команду під час зимового трансферного вікна. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Черкаський клуб на правах вільних агентів залишать захисник Олександр Каплієнко та півзахисник Артур Авагімян. Оборонець Ярослав Кісіль вирушить в оренду до одного з клубів УПЛ.

Центральний захисник Іван Єрмачков також залишить черкаську команду.

ЛНЗ набрав 35 балів і за додатковими показниками обійшов Шахтар у боротьбі за перше місце в турнірній таблиці УПЛ.