ЛНЗ націлився на провідного гравця Кривбаса
З Драмбаєвим та Кузиком влучили в 10-ку
близько 1 години тому
Артур Микитишин / Фото - ФК Кривбас
Півзахисник Кривбаса Артур Микитишин може залишити Кривий Ріг під час зимового трансферного вікна, повідомляє журналіст Михайло Співаковський.
Криворіжці не перешкоджатимуть трансферу за наявності хорошої пропозиції на тлі обмеженої кількості українців в ростері команди.
Варто зазначити, що в Кривбаса та ЛНЗ вже був досвід співпраці щодо трансферу Олександра Драмбаєва на початку року, а влітку з Кривого Рогу до Черкас перебрався Денис Кузик.
Микитишин в поточному сезоні провів в футболці Кривбаса 13 матчів: 2 голи, 2 асисти.
