Лідер УПЛ пограбував Шахтар? Жорсткий вердикт екстренера ЛНЗ щодо трансферу Оба
Дулуб заявив, що нігерієць не підходить під структуру гри «гірників»
21 хвилину тому
Колишній тренер ЛНЗ Олег Дулуб дав свою оцінку трансферу нападника Проспера Оба з черкаського клубу до Шахтаря.
По-перше, ЛНЗ отримує за його перехід гроші, які значно перевищують суму, витрачену клубом на придбання гравця, плюс економія на зарплаті. Тобто це з лишком перекриває витрати. По-друге, Шахтар отримує якісного гравця до своєї обойми. Ну, а переваги цього трансферу для самого Оба очевидні: Шахтар – це все-таки інший рівень.
Позицію завжди визначає тренер. Потрібно розуміти, як він взаємодіятиме з партнерами, враховувати фактор сумісності з іншими гравцями. Напевно, однією з проблем може стати мовний бар’єр. У Шахтаря багато бразильців, які говорять португальською, а Оба, наскільки я розумію, англомовний хлопчина.
Чи переважає він Егіналду, Невертона, Педріньйо? Я б так не сказав. Футболісти, яких ви назвали (і той-таки Аліссон, який зараз травмований), дійсно дуже якісні. При цьому вони краще працюють саме в обмеженому просторі, ніж Оба. Те, що я бачив з боку: Проспер – це гравець для роботи на відкритому просторі.
Ця історія чимось нагадує перехід нападника Бланко Лещука свого часу з Карпат у Шахтар. Проте Бланко мав перевагу над Оба в тому, що він дуже добре грав у штрафному майданчику при якісних прострілах, коли на правому фланзі оборони діяв Дарійо Срна, який міг покласти м’яч на голову нападнику немов рукою.
Я не скептик і не оптиміст, я просто констатую факти. На мій погляд, це гравець з іншим профайлом. Тобто це не той виконавець, який за своїм набором характеристик підходить під знайому всім нам модель Шахтаря, де гра ведеться з позиції сили.
Хоча, можливо, я помиляюся, і Оба взяли саме під єврокубки. Сподіваюся, Шахтар пройде до стадії плей-оф Ліги конференцій, а вже в тих матчах можна буде працювати на просторі в контратаках – це якраз ті умови, які найкраще підходять для Оба, – заявив Дулуб в інтерв'ю «Українському футболу».
Раніше щодо трансферу Проспера Оба висловився спортивний директор Шахтаря Даріо Срна.