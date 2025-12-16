Колишній тренер ЛНЗ Олег Дулуб дав свою оцінку трансферу нападника Проспера Оба з черкаського клубу до Шахтаря.

По-перше, ЛНЗ отримує за його перехід гроші, які значно перевищують суму, витрачену клубом на придбання гравця, плюс економія на зарплаті. Тобто це з лишком перекриває витрати. По-друге, Шахтар отримує якісного гравця до своєї обойми. Ну, а переваги цього трансферу для самого Оба очевидні: Шахтар – це все-таки інший рівень.

Позицію завжди визначає тренер. Потрібно розуміти, як він взаємодіятиме з партнерами, враховувати фактор сумісності з іншими гравцями. Напевно, однією з проблем може стати мовний бар’єр. У Шахтаря багато бразильців, які говорять португальською, а Оба, наскільки я розумію, англомовний хлопчина.

Чи переважає він Егіналду, Невертона, Педріньйо? Я б так не сказав. Футболісти, яких ви назвали (і той-таки Аліссон, який зараз травмований), дійсно дуже якісні. При цьому вони краще працюють саме в обмеженому просторі, ніж Оба. Те, що я бачив з боку: Проспер – це гравець для роботи на відкритому просторі.

Ця історія чимось нагадує перехід нападника Бланко Лещука свого часу з Карпат у Шахтар. Проте Бланко мав перевагу над Оба в тому, що він дуже добре грав у штрафному майданчику при якісних прострілах, коли на правому фланзі оборони діяв Дарійо Срна, який міг покласти м’яч на голову нападнику немов рукою.

Я не скептик і не оптиміст, я просто констатую факти. На мій погляд, це гравець з іншим профайлом. Тобто це не той виконавець, який за своїм набором характеристик підходить під знайому всім нам модель Шахтаря, де гра ведеться з позиції сили.

Хоча, можливо, я помиляюся, і Оба взяли саме під єврокубки. Сподіваюся, Шахтар пройде до стадії плей-оф Ліги конференцій, а вже в тих матчах можна буде працювати на просторі в контратаках – це якраз ті умови, які найкраще підходять для Оба, – заявив Дулуб в інтерв'ю «Українському футболу».