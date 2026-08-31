Джерело повідомило, скільки Бондаренко заробить в Аль-Ахлі
Українець перебрався в Саудівську Аравію
Раніше повідомлялося, що Аль-Ахлі заплатить Шахтарю за перехід Артема Бондаренка вісім мільйонів євро. Угода між клубами укладена як оренда з обов'язковим викупом.
Портал AAwsat, що український портал виступатиме за саудівський колектив протягом трьох сезонів, а за цей час він заробить шість мільйонів євро (два мільйони євро за сезон).
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26-річний Бондаренко провів за Аль-Ахлі два офіційні матчі в Міжконтинентальному кубку і чемпіонаті Саудівської Аравії.
Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість українця у вісім мільйонів євро.
Аль-Ахлі зараз займає шосту позицію в лізі з шістьма очками за підсумками трьох турів.
1 вересня команда українця на виїзді зіграє з Аль-Хілялем.
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