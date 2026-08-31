Павло Василенко

Раніше повідомлялося, що Аль-Ахлі заплатить Шахтарю за перехід Артема Бондаренка вісім мільйонів євро. Угода між клубами укладена як оренда з обов'язковим викупом.

Портал AAwsat, що український портал виступатиме за саудівський колектив протягом трьох сезонів, а за цей час він заробить шість мільйонів євро (два мільйони євро за сезон).