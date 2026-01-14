Павло Василенко

Захисник Полісся Сергій Чоботенко може опинитися в Металісті 1925. За інформацією Sport.ua, харківський клуб запропонував 28-річному футболісту зарплату в 40–45 тисяч доларів на місяць, а також підписний бонус (сума залишається невідомою).

Агентом Олег Авдиш наразі веде перемовини з Металістом 1925 щодо потенційного трансферу свого клієнта.

13 січня житомирське Полісся, якому зараз належить контракт Чоботенка (термін дії до 30 червня 2026 року), офіційно повідомило, що захисник відсторонений від першої команди. Футболіст не полетить на збори до Іспанії і буде тренуватися з житомирською командою U-19.

Чоботенко у поточному сезону зіграв 16 матчів в УПЛ, відзначившись одним забитим м'ячем і однією результативною передачею.

У турнірній таблиці Полісся посідає третє місце, набравши 30 очок. Металіст 1925 з 24 балами розташовується на сьомій позиції.