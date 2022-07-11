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Джерело: «Тоттенгем» не збирається продавати Кейна у «Баварію»

Повідомлялося, що в англійці мюнхенці знайшли заміну для Левандовськи
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
08:26
Джерело: «Тоттенгем» не збирається продавати Кейна у «Баварію»
Гаррі Кейн / Фото: Eurosport

Лондонський «Тоттенгем» не має наміру продавати нападника Гаррі Кейна у «Баварію». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що в англійці мюнхенці бачать заміну для Роберта Левандовськи. Проте, за інформацією джерела, переговорів з цього приводу немає.

«Шпори» вважають 28-річного форварда недоторканним. Керівництво клубу не має наміру продавати гравця ні цього літа, ні в майбутньому.

Раніше «Тоттенгем» підписав захисника «Барселони».

Сергій Стаднюк
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Теги

Харрі Кейн Тоттенхем Баварія

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