Перешкода для Забарного? «Барселона» віддала захисника «Тоттенгему»
Джерело: «Тоттенгем» не збирається продавати Кейна у «Баварію»
Повідомлялося, що в англійці мюнхенці знайшли заміну для Левандовськи
Гаррі Кейн / Фото: Eurosport
Лондонський «Тоттенгем» не має наміру продавати нападника Гаррі Кейна у «Баварію». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що в англійці мюнхенці бачать заміну для Роберта Левандовськи. Проте, за інформацією джерела, переговорів з цього приводу немає.
«Шпори» вважають 28-річного форварда недоторканним. Керівництво клубу не має наміру продавати гравця ні цього літа, ні в майбутньому.
Раніше «Тоттенгем» підписав захисника «Барселони».
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