Джерело: «Тоттенгем» не збирається продавати Кейна у «Баварію»

Повідомлялося, що в англійці мюнхенці знайшли заміну для Левандовськи

Гаррі Кейн / Фото: Eurosport

Лондонський «Тоттенгем» не має наміру продавати нападника Гаррі Кейна у «Баварію». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що в англійці мюнхенці бачать заміну для Роберта Левандовськи. Проте, за інформацією джерела, переговорів з цього приводу немає.

«Шпори» вважають 28-річного форварда недоторканним. Керівництво клубу не має наміру продавати гравця ні цього літа, ні в майбутньому.

Раніше «Тоттенгем» підписав захисника «Барселони».