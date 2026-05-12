Сергій Разумовський

У 28-му турі української Прем'єр-ліги Полісся сенсаційно зазнало поразки від Епіцентра. «Вовки», які продовжують боротьбу за срібні нагороди чемпіонату, поступилися супернику з рахунком 2:3 у драматичному поєдинку, головні події якого розгорнулися вже після перерви.

Для голкіпера Георгія Бущана ця зустріч стала дебютною у складі Полісся в УПЛ. Однак перший матч за житомирян у чемпіонаті України вийшов для воротаря невдалим: його команда програла, а сам Бущан тричі діставав м’яч із сітки власних воріт.

Перший тайм пройшов без голів, хоча ближче до перерви Полісся мало чудовий шанс відкрити рахунок. На 45-й хвилині після удару Миколи Гайдучика м’яч летів у порожні ворота, однак Ігор Кирюханцев не зміг остаточно врятувати ситуацію для Епіцентра й не вибив м’яч із лінії. Попри небезпечний момент, команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

Після перерви гра різко змінилася. Епіцентр значно активніше розпочав другу половину та швидко реалізував свої нагоди. Спочатку Хоакін Сіфуентес завдав ефектного удару в дальній кут воріт Полісся, не залишивши Бущану шансів. Невдовзі той самий іспанець розігнав ще одну результативну атаку, вивівши Олександра Климця на вільний простір. Після цього послідувала передача у штрафний майданчик, яку замкнув Володимир Танчик. Так команда Сергія Нагорняка повела вже 2:0.

Здавалося, Епіцентр контролює ситуацію та впевнено рухається до важливої перемоги. Проте Полісся швидко повернуло інтригу. Спочатку Ніл Кош зрізав м’яч у власні ворота, намагаючись перервати простріл на Ігоря Краснопіра. Після цього Олександр Назаренко індивідуальними діями зрівняв рахунок, і житомиряни фактично почали матч заново.

За рахунку 2:2 обидві команди мали шанси вирвати перемогу. Танчик міг оформити дубль, але після його дальнього удару м’яч влучив у поперечину. Вирішальним епізодом став пенальті у ворота Полісся, який реалізував Сіфуентес. Хоакін став одним із головних героїв зустрічі.

Втім, навіть після цього Полісся мало чудову нагоду врятувати матч. Уже на 98-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота новачка УПЛ. До м’яча підійшов Едуард Сарапій, однак Нікіта Федотов зумів відбити його удар і зберіг для своєї команди надзвичайно важливу перемогу.

Цей сейв став ключовим моментом поєдинку. Завдяки йому Епіцентр не лише здобув три очки, а й перервав свою безвиграшну серію, яка тривала п’ять матчів і була рекордною для клубу. Натомість у Полісся обірвалася переможна серія з трьох поєдинків поспіль.

Перемога над одним із претендентів на срібні медалі має велике турнірне значення для команди Сергія Нагорняка. Епіцентр набрав 30 очок і суттєво покращив свої шанси на збереження місця в українській Прем’єр-лізі. Команда відірвалася від Кудрівки на вісім балів у боротьбі за те, щоб уникнути зони перехідних матчів. При цьому конкурент ще має провести лише три поєдинки.

Полісся, попри поразку, залишається у верхній частині турнірної таблиці. Житомирський клуб має 55 очок і продовжує випереджати ЛНЗ на один бал. Також команда зберігає перевагу над Динамо, яке відстає на сім пунктів. Однак в обох конкурентів тепер по матчу в запасі.

УПЛ, 28-й тур

Епіцентр – Полісся 3:2

Голи: Сіфуентес, 49, 89 (пен.), Танчик, 54 – Ніл, 59 (автогол), Назаренко, 64

Епіцентр: Федотов, Кирюханцев (Супряга, 83), Ліповуз (Миронюк, 68), Ніл, Григоращук, Климець, Себеріо, Запорожець, Лучкевич (Танчик, 46), Сидун, Сіфуентес

Полісся: Бущан, Михайліченко, Сарапій, Краснічі, Майсурадзе (Кравченко, 68), Бабенко, Федор (Філіппов, 55), Андрієвський, Брагару (Назаренко, 55), Гайдучик (Краснопір, 55), Гуцуляк (Емерллаху, 60)

Попередження: Михайліченко