Екс-директор «Карпат»: «Слова Ярославського – муть. Жодної зрозумілої відповіді, але з претензіями та хамством»

Сергій Болотніков / Фото - Facebook

Екс-директор «Карпат» Сергій Болотніков відреагував на скандальне інтерв'ю президента «Металіста» Олександра Ярославського про ситуацію в клубі.

Але це український футбол. Тому вийшла не розмова, а якась муть – без жодної зрозумілої відповіді Ярославського, але з самомилуванням, претензіями, хамством і образою на всіх, наче українці чимось дуже сильно провинились перед його величністю Ярославським.

Десь так, мабуть, феодали розмовляли зі своїми кріпаками. Харківяни, вам таке подобається?