Красніков поки залишається віце-президентом «Металіста»
Екс-директор «Карпат»: «Слова Ярославського – муть. Жодної зрозумілої відповіді, але з претензіями та хамством»
Болотніков розкритикував інтерв'ю президента «Металіста» про ситуацію в клубі
Сергій Болотніков / Фото - Facebook
Екс-директор «Карпат» Сергій Болотніков відреагував на скандальне інтерв'ю президента «Металіста» Олександра Ярославського про ситуацію в клубі.
Ярославський вважає нас бидлом. Бурбас поговорив кілька хвилин з Ярославським. Десь в цивілізованому світі це була б звичайна розмова журналіста і ньюзмейкера – з інсайдами, поясненнями, можливо суперечкою, бо ситуація, м’яко кажучи, неоднозначна. У вболівальників купа питань – і вони мають право почути відповіді.
Але це український футбол. Тому вийшла не розмова, а якась муть – без жодної зрозумілої відповіді Ярославського, але з самомилуванням, претензіями, хамством і образою на всіх, наче українці чимось дуже сильно провинились перед його величністю Ярославським.
Десь так, мабуть, феодали розмовляли зі своїми кріпаками. Харківяни, вам таке подобається?
Раніше стало відомо, що Євген Красніков поки залишається віце-президентом «Металіста».
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