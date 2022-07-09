Ярославський: «Мені 20 разів відроджувати «Металіст»? Дайте мені якусь перспективу»

Олександр Ярославський / Фото - УНІАН

Президент «Металіста» Олександр Ярославський в ефірі програми «ЧИСТИЙ ПІДКАсТ» неоднозначно прокоментував ситуацію в клубі. Також власник «жовто-синіх» уникнув відповіді на питання про масовий відхід гравців і персоналу до «Дніпра-1».

– Зараз не дуже зручно. Зараз зручно говорити про те, що в країні відбувається, а потім вже відповідати на це.

– Намагаємося відроджувати футбол та запустити новий чемпіонат. Всі хвилюються за долю «Металіста».

– Вже відродили. Скільки разів можна вже його відроджувати?

– А «Металіст»? Незрозуміла його доля існування.

– Та я не розумію долю існування всього іншого.

– Клуб вам вже не цікавий?

– Мене все цікавить. І «Металіст», і країна. Просто не знаю, як відповісти на ваше питання.

– А як ви відпустили Краснікова і Кучера?

– Ще раз повторюю, я не знаю, як відповісти на ваше питання з приводу футболу та всього іншого. Я нікого нікуди не відпускав.

– Ви в футболі залишитеся, він Вам цікавий?

– Я завжди цікавлюся футболом, коли є умови для його створення. Скільки разів я можу його створювати? Скільки разів мені ще відроджувати «Металіст» з попелу? 10-15 разів? 20? Дайте мені якусь перспективу, щоб я розумів, що робити.

Ви ж результати мого «Металіста» бачили. І одного, і другого разу. Скажіть, скільки разів мені ще потрібно його відроджувати, щоб я розрахував сили?

– «Металіст» буде жити?

– Звісно. 100%. Мільярд відсотків.

– З вами?

– Без мене він й не жив.