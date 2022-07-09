Ярославський: «Мені 20 разів відроджувати «Металіст»? Дайте мені якусь перспективу»
Президент «Металіста» Олександр Ярославський в ефірі програми «ЧИСТИЙ ПІДКАсТ» неоднозначно прокоментував ситуацію в клубі. Також власник «жовто-синіх» уникнув відповіді на питання про масовий відхід гравців і персоналу до «Дніпра-1».
– Хотілося б запитати про «Дніпро-1» та «Металіст», що зараз відбувається? Якщо вам зручно.
– Зараз не дуже зручно. Зараз зручно говорити про те, що в країні відбувається, а потім вже відповідати на це.
– Намагаємося відроджувати футбол та запустити новий чемпіонат. Всі хвилюються за долю «Металіста».
– Вже відродили. Скільки разів можна вже його відроджувати?
– А «Металіст»? Незрозуміла його доля існування.
– Та я не розумію долю існування всього іншого.
– Клуб вам вже не цікавий?
– Мене все цікавить. І «Металіст», і країна. Просто не знаю, як відповісти на ваше питання.
– А як ви відпустили Краснікова і Кучера?
– Ще раз повторюю, я не знаю, як відповісти на ваше питання з приводу футболу та всього іншого. Я нікого нікуди не відпускав.
– Ви в футболі залишитеся, він Вам цікавий?
– Я завжди цікавлюся футболом, коли є умови для його створення. Скільки разів я можу його створювати? Скільки разів мені ще відроджувати «Металіст» з попелу? 10-15 разів? 20? Дайте мені якусь перспективу, щоб я розумів, що робити.
Ви ж результати мого «Металіста» бачили. І одного, і другого разу. Скажіть, скільки разів мені ще потрібно його відроджувати, щоб я розрахував сили?
– «Металіст» буде жити?
– Звісно. 100%. Мільярд відсотків.
– З вами?
– Без мене він й не жив.
Нагадаємо, відразу п'ять гравців «Металіста» зіграли у спарингу за «Дніпро-1». Також до переходу в клуб близький віце-президент харків'ян Євген Красніков і головний тренер Олександр Кучер.