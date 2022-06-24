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Екс-глава академії «Шахтаря» очолить «Зарю»

Раніше нідерландський фахівець працював у Ізраїлі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:21
Екс-глава академії «Шахтаря» очолить «Зарю»
Патрік фон Ліувен / Фото - ФК Шахтар

Луганську «Зарю» очолить Патрік фон Ліувен. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

Таким чином, 52-річний фахівець замінить на цій посаді Віктора Скрипника. Той раніше став біля керма «Ворскли».

Нідерландець раніше був директором академії «Шахтаря». Також працював з молоддю в «Фейеноорді» та «Маккабі» з Тель-Авіва, був спортивним директором «Кайрата». У 2020 році ізраїльський клуб став першим у повноцінній тренерській кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що також на пост наставника «Зорі» претендують Олександр Хацкевич і Олександр Бабич.

Сергій Стаднюк
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Маккабі Тель-Авів Зоря

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