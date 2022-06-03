Екс-гравець збірної України – про матч з Уельсом: «Друга гра протягом короткого проміжку часу може зіграти злий жарт»

Та Левченко вважає, що зустріч має видатися більш простою, ніж з Шотландією

Фото: УАФ

Колишній гравець збірної України Євген Левченко підсумував матч національної команди з Шотландією, а також поділися очікуваннями щодо гри за путівку на чемпіонат світу-2022 з Уельсом:



На половині шляху розслаблятися абсолютно не можна. Шотландію ми пройшли впевнено, особливо коли був доробок 2:0. Після 2:0 відчувалося, що наші хлопці трохи розслабилися та перестало вистачати сил. Все-таки багато гравців після двомісячної перерви потрапили в колообіг збірної, де були дуже серйозні тренування.

Я думаю, що коли ми пропустили цей безглуздий м'яч, (там була серія помилок) було страшнувато, що шотландці понесуться вперед і зроблять рахунок 2:2.

Я думаю, що пройти Уельс буде трохи простіше. Це моя особиста думка, і вона базується саме на тому, що шотландців я вважаю більш згуртованим і добротним колективом.

Все-таки завжди у мене виникають невеликі сумніви щодо нашої другої гри. Друга гра протягом короткого проміжку часу може зіграти злий жарт. А так, я певен у збірній на сто відсотків.

Нагадаємо, що букмекери вважають шанси обох команд на прохід рівними.