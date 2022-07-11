Проспект «Динамо» підписав трирічний контракт з «Олександрією»
Екс-лідером «Олександрії» цікавляться три гранди своїх країн
Півзахисник раніше покинув «городян», вирішивши не продовжувати контракт
Кирило Ковалець / Фото - ФК Олександрія
Півзахисник Кирило Ковалець зацікавив «Базель», «Цюріх» і «Легію». Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».
Кирило більше бачить себе в іноземному клубі. Він хоче спробувати легіонерського хліба. До нього справді є інтерес з Європи.
У Польщі це «Легія» Варшава. До нього є інтерес зі Швейцарії. Там мені назвали два клуби – «Базель» та «Цюрих». Переговорний процес триває.
Раніше Ковалець відмовився продовжувати контракт з «Олександрією».
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