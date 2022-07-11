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Світовий бокс. Тижневик

Екс-лідером «Олександрії» цікавляться три гранди своїх країн

Півзахисник раніше покинув «городян», вирішивши не продовжувати контракт
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:51
Екс-лідером «Олександрії» цікавляться три гранди своїх країн
Кирило Ковалець / Фото - ФК Олександрія

Півзахисник Кирило Ковалець зацікавив «Базель», «Цюріх» і «Легію». Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».

Кирило більше бачить себе в іноземному клубі. Він хоче спробувати легіонерського хліба. До нього справді є інтерес з Європи.

У Польщі це «Легія» Варшава. До нього є інтерес зі Швейцарії. Там мені назвали два клуби – «Базель» та «Цюрих». Переговорний процес триває.

Раніше Ковалець відмовився продовжувати контракт з «Олександрією».

Сергій Стаднюк
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Теги

Олександрія Кирило Ковалець Базель Цюріх Легія

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