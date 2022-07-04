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«Олександрія» втратила лідера центру поля і відпустила вінгера до «Інгульця»

Два гравці «городян» вирішили не продовжувати контракти з клубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:23
«Олександрія» втратила лідера центру поля і відпустила вінгера до «Інгульця»
Одарюк і Ковалець / Фото - ФК Олександрія

Два футболіста покинули «Олександрію» після закінчення контрактів. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Так, за «городян» більше не буде виступати лідер центру поля Кирило Ковалець. Також тренерський штаб уже не може розраховувати на вінгера Володимира Одарюка.

Останній вже знайшов собі нову команду. Раніше прес-служба «Інгульця» оголосила про його підписання в якості вільного агента.

Нагадаємо, «Олександрія» підписала захисника і форварда «Волині».

Сергій Стаднюк
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Теги

Олександрія Інгулець Кирило Ковалець

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