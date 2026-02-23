Ексфутболіст Динамо тягне свій клуб подалі від зони вильоту. Відео
Арка покинула небезпечну зону
близько 4 годин тому
Назарій Русин / Фото - Арка
Арка в перемогла Катовіце в матчі 22 туру Екстракляси. Матч у Гдині завершився з рахунком 2:1.
Результат був визначений вже в першому таймі, а забивати голи вже на 1 хвилині почав Вдовиак. Гдиняни зрівняли рахунок завдяки Марцяніку, а перед перервою Арці перевагу забезпечив Русин.
Ексфорвард Динамо отримав м'яч прямо перед штрафним майданчиком Катовіце та забив переможний гол.
Русин в матчы проит ГКС провів на полі 76 хвилин.
Екстракляса. 22 тур
Арка - Катовіце 2:1
Голи: Марц'яник, 32, Русин, 44 - Вдов'як, 1